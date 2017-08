Justice League: un rumor parla di una prima versione del film "inguardabile"

La difficile produzione dell'atteso blockbuster Justice League continua a generare rumors e speculazioni. Il sito Batman on Film ha diffuso una notizia che parlava di una prima versione montata del film che è stata addirittura definita inguardabile e che il regista Joss Whedon ha dovuto girare molte più riprese aggiuntive di quanto inizialmente fatto credere.

Questa ennesima voce di corridoio per quanto esile va ad aumentare i timori di molti fan che dopo l'incredibile successo di Wonder Woman speravano (e continuano a sperare) in un nuovo film con protagonista Batman e Superman per una volta all'altezza delle aspettative. I titoli del DC Extended Universe, così intitolato il franchise cinematografico, hanno infatti ottenuto uno scarso consenso di pubblico e critica nonostante i buoni risultati al botteghino.

Zack Snyder, il regista di Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League , ha dovuto abbandonare il film diversi mesi fa in seguito ad un terribile lutto in famiglia e al suo posto è intervenuto Joss Whedon passato dalla Marvel alla DC per curare un progetto con protagonista Bat-Girl.

Per capire se nel film sarà più presente la mano di Whedon o quella di Snyder bisognerà dunque aspettare. Per il momento ci limitiamo ad incassare la pioggia di speculazioni che ruotano intorno a questa produzione sempre più complessa e discussa!

