Justice League: nuovi dettagli sul Flying Fox di Batman

Il magazine Entertainment Weekly ha condiviso un interessante concept art che mostra nuovi dettagli del Flying Fox, il veicolo di Batman creato appositamente per il film Justice League , diretto da Zack Snyder.

Il production designer Patrick Tatopoulos ha spiegato: "Nella parte inferiore si possono mettere tre Batmobile. Non volevo realizzare un semplice aereo, doveva sembrare un classico estremamente all'avanguardia e possiede la manovrabilità di un jet ma anche la possibilità di trasportare delle cose. La parte bassa è un'area cargo, dove si trova la Batmobile. Il secondo piano è come un centro culturale, con dei computer dove collegarsi. La terza parte è la cabina di pilotaggio. In qualsiasi piano ti trovi puoi sempre vedere quello che accade altrove".

La sinossi ufficiale del film, in arrivo a novembre nelle sale, anticipa:

Animato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

Home News Justice League: nuovi dettagli sul Flying Fox di...