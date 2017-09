Justice League: il film mostrerà un ritorno all'Isola Paradiso di Wonder Woman?

Le riprese aggiuntive dell'atteso blockbuster Justice League potrebbero portarci di nuovo a Themyscira, l'Isola Paradiso introdotta nel DC Extended Universe quest'estate in Wonder Woman.

Il sito Batman News ha rilanciato un post su Instagram di Madeleine Vall Beijner, interprete di una guerriera Amazzone in Wonder Woman. Si tratta di uno scatto effettuato durante le riprese di Wonder Woman in cui la stuntwoman è raffigurata in costume insieme ad altre guerriere pronte a scendere in combattimento. La Beijner ha scritto: "In meno di tre settimane sarò di nuovo insieme a questa tostissime amazzoni! Ancora una volta a Themyscira...in Italia...dove abbiamo girato Wonder Woman!"

Ovviamente l'immagine non è una conferma ufficiale, ma l'annuncio dovrebbe coincidere con la data delle riprese aggiuntive dirette da Joss Whedon per il film inizialmente firmato da Zack Snyder. Al momento sappiamo solo che nel crossover DC apparirà anche Antiope interpreta da Robin Wright e probabilmente sarà all'interno di un flashback considerando gli eventi del film di Patty Jenkins con Gal Gadot. Ecco il post su Instagram:

Un post condiviso da Madeleine Vall Beijner (@madeleinevallbeijner) in data: 3 Set 2017 alle ore 09:52 PDT

Nell'atteso cinefumetto vedremo Batman, Aquaman, Cyborg, Flash, Wonder Woman (e Superman?) combattere contro il temibile Steppenwolf e il suo esercito di Parademoni in attesa della vera minaccia rappresentata da Darkseid.

Justice League uscirà il 16 Novembre 2017 e nel cast del film ritroviamo Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Amy Adams e diverse nuove aggiunte come Willem Dafoe, Amber Heard e J.K. Simmons nei panni del commissario Gordon!

