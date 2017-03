Jurassic World 2: una misteriosa bambina nella prima foto del film

Il regista Juan Antonio Bayona ha condiviso la prima immagine ufficiale dell'atteso sequel di Jurassic World via Twitter.

Lo scatto ritrae una misteriosa bambina immortalata mentre sta osservando lo scheletro di un imponenente dinosauro in un museo.

Ecco la foto:

So excited to show you this!! A first look of the new Jurassic adventure. #JW2 pic.twitter.com/U7eJRANXgg