Jurassic World 2, J.A. Bayona rivela nuovi aggiornamenti sulla sceneggiatura

Juan Antonio Bayona, regista di The Orphanage, tornerà dietro la macchina da presa per Jurassic World 2, l'atteso sequel del nuovo rilancio della serie ispirata da Michael Crichton.

Il regista, durante la promozione del suo nuovo film A Monster Calls, ha aggiornato i fan sulla situazione attuale:

"Stiamo scrivendo il secondo capitolo. La difficoltà è trovare l'equilibrio tra ciò che il pubblico si aspetta e sorprenderlo. Stiamo facendo proprio questo, ora."

Bayona ha dichiarato che il film sarà un seguito sia per Jurassic World sia per la serie di Jurassic Park, la lunga lavorazione lascia intendere che probabilmente è proprio questo il punto in cui il regista spagnolo vuole sorprendere i fan.

Il pubblico potrà aspettarsi anche un nuovo punto di vista sui dinosauri, visto che Bayona ha deciso di provare a cambiare le cose, non saranno più semplici villain, ma diventeranno un'allegoria per i diritti degli animali, sarebbe la prima volta che i dinosauri si mostrino come le vittime del gioco, e non i carnefici. Jurassic World 2 uscirà nelle sale il 22 Giugno 2018.

