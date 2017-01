Jurassic World 2: Bayona si prepara alle riprese del sequel

Le riprese di Jurassic World 2 inizieranno tra un mese ma il regista Juan Antonio Bayona ha già condiviso uno scatto che anticipa l'inizio della lavorazione.

Il filmmaker, sul suo account Twitter, ha pubblicato l'immagine di una serie di elmetti con il marchio dell'iconico parco.

Secondo alcune indiscrezioni la produzione sarà impegnata a lungo alle Hawaii, dove verranno girate le scene ambientate nell'area dove si erano svolti gli eventi del primo lungometraggio, e a Londra.

Getting ready for the journey. pic.twitter.com/EDgsdUJyXv