Jurassic Park: nel film un easter egg dei Goonies?

A distanza di oltre venti anni dall'arrivo nelle sale del film Jurassic Park i fan si sono accorti della possibile presenza di un legame con il cult I Goonies.

L'attore Wayne Knight interpreta infatti il ruolo di Dennis Nedry, mostrato mentre cerca di rubare degli embrioni di dinosauri per offrirli poi a dei concorrenti del parco tematico.

Sul sito Reddit un utente ha ora fatto notare che l'abbigliamento del personaggio sembra ricreare alla perfezione gli abiti indossati da Mikey, Mouth e Chuck nel film prodotto da Steven Spielberg negli anni Ottanta.

Per ora non c'è alcuna conferma riguardante il legame, tuttavia gli indumenti scelti sembrano troppo simili per essere una semplice coincidenza.

