Judge Dredd: Mega City One, Karl Urban potrebbe recitare nella serie

Il sito IGN ha condiviso due concept art della serie televisiva Judge Dredd: Mega City One e ha rivelato che Karl Urban potrebbe riprendere il ruolo del Giudice.

L'attore, durante una convention che si è svolta a Las Vegas, ha spiegato: "Ne sto parlando con i produttori. Ho detto che se scrivono il materiale giusto e danno a Dredd qualcosa da fare e una funzione, ci sarò. Mi piacerebbe farlo".

Il produttore dello show Jason Kingsley ha dichiarato: "Ne abbiamo parlato con Karl da un po'. Queste conversazioni stanno andando avanti da tempo ma noi vorremmo farlo, lui sarebbe disposto a partecipare. Si tratta solo di una situazione in cui dobbiamo essere sicuri che lo show sia tutto quello che vogliamo sia. E' un progetto che va fatto nel modo giusto, i fan lo meritano. Il nostro team sta lavorando duramente agli script della prima stagione, creando delle storie coinvolgenti, una delle quali sarà dedicata a Dredd e le altre al mondo più ampio di Mega-City One".

Judge Dredd: Mega City One è ambientato in un futuro in cui la Costa East degli Stati Uniti è diventata una megalopoli popolosa e densa di criminalità. Qui un team di Giudici, futuristici agenti di polizia che hanno il potere di giudicare i criminali, combatte l'illegalità.

Ecco due concept art:

