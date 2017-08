Joss Whedon, la sua ex moglie svela: "Femminista? Solo un bugiardo traditore"

La vita privata di Joss Whedon è al centro di alcune rivelazioni che stanno gettando un'ombra negativa anche sulla sua carriera. Kai Cole, la sua ex moglie, l'ha infatti accusato di essere un "ipocrita che predica di avere ideali femministi".

Un post pubblicato sul sito The Wrap rivela tutti i tradimenti subiti dalla donna in 16 anni di matrimonio.

Il regista, tramite un portavoce, ha dichiarato che quanto apparso online riporta "inesattezze e fatti travisati che potrebbero far del male alla loro famiglia. Joss non commenterà quanto pubblicato, preoccupandosi per i suoi figli e in segno di rispetto nei confronti dell'ex moglie".

Whedon e Kai Cole si sono conosciuti per la prima volta nel 1991, sposandosi quattro anni dopo, divorziando nel 2016 dopo aver avuto due figli. Nell'articolo pubblicato online si ricorda come l'ex consorte abbia contribuito a convincere il filmmaker a trasformare in una serie tv Buffy - L'ammazzavampiri dopo il film che non l'aveva soddisfatto e come il primo dei tradimenti sia avvenuto proprio sul set dello show televisivo.

La Cole ha sottolineato: "Ha sempre avuto molte amiche ma mi aveva detto che il motivo era perché sua madre lo aveva cresciuto facendolo diventare femminista, quindi apprezzava maggiormente le donne rispetto agli uomini. Aveva detto che ammirava e rispettava le donne, non provava nei loro confronti della passione. Gli ho creduto e mi fidavo di lui".

Kai ha rivelato che Joss ha avuto molte relazioni extraconiugali con attrici, colleghe, fan e amiche, accettando la situazione perché il marito sosteneva che amava solo lei: "Non voleva scegliere, quindi accettava la dualità come parte della vita".

Il regista ha poi ammesso tutti i tradimenti e ha deciso di porre fine al matrimonio: "Nonostante sapesse, in qualche modo, che ciò che stava facendo era sbagliato, non ha mai ammesso l'ipocrisia di dichiarare al mondo di sostenere gli ideali femministi mentre mi toglieva il diritto di compiere delle scelte sulla mia vita e sul mio corpo basate sulla verità. Mi ha tradita per 15 anni in modo da potere avere tutto quello che desiderava. Credevo, tutti ci credevano, che fosse uno dei buoni, impegnato nel lottare per i diritti delle donne, impegnato nel nostro matrimonio e rispettoso nei confronti delle donne con cui lavorava. Ma ora capisco come abbia usato la sua relazione con me come uno scudo, durante e dopo il nostro matrimonio, in modo che nessuno potesse mettere in discussione il suo rapporto con altre donne o esaminare il suo lavoro in modo diverso rispetto a quello di un'opera realizzata da un femminista".

La prima conseguenza del lungo articolo è stata la chiusura del fan site Whedonesque che, senza spiegare il motivo della decisione, ha preso la scelta e ha chiesto ai fan di compiere una donazione a favore delle associazioni che si occupano delle cure di chi soffre di stress post-traumatico, situazione che sta affrontando proprio la Cole.

