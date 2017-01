John Lithgow e Mel Gibson probabili protagonisti del sequel di Daddy's Home

Potrebbero essere Mel Gibson, recentemente tornato alla regia con La battaglia di Hacksaw Ridge, e John Lithgow, premiato domenica ai SAG Awards per la sua interpretazione di Winston Churchill in The Crown, i protagonisti del sequel di Daddy's Home. Secondo le indiscrezioni diffuse da Deadline, la Paramount avrebbe scelto le due star per i ruoli dei padri di Brad Whitaker e Dusty Mayron, i personaggi affidati a Will Ferrell e Mark Wahlberg.

Il lungometraggio dovrebbe arrivare nelle sale americane il 10 novembre 2017.

La sceneggiatura sarà scritta da Sean Anders, impegnato anche come regista, insieme a John Morris.

Daddy's Home aveva come protagonista un uomo che cerca di diventare un ottimo padre per i due figli della moglie ma non ha fatto i conti con la presenza del padre biologico (Wahlberg), con cui lotta per il loro affetto. Il primo lungometraggio aveva nel suo cast anche Linda Cardellini, Thomas Haden Church e Hannibal Buress.

