Jigsaw: il poster internazionale del nuovo capitolo della serie di Saw!

Dopo sette anni dall'ultimo capitolo, il franchise Saw sta per tornare! Jigsaw, l'atteso horror diretto da Michael Spierig, arriverà infatti nelle sale cinematografiche il 31 Ottobre in tempo per Halloween!

L'Enigmista, iconico e spaventoso personaggio interpretato da Tobin Bell, è morto nel terzo capitolo ma come sappiamo il male non muore mai veramente e ora dopo Saw 3D torna a mostrare la sua eredità. A pochi mesi dall'uscita del film è stato rilasciato un poster internazionale con protagonista il pupazzo Billy, comparso per la prima volta nel primo Saw - L'enigmista firmato da James Wan! Ecco il poster:

La storia racconta dell'improvvisa comparsa di alcuni cadaveri che richiamano le terribili torture di John Kramer. Jigsaw è però morto da oltre dieci anni. Gli agenti dovranno quindi scoprire se si tratta di un imitatore o se alle forze dell'ordine è sfuggito qualche indizio. Nel film tornerà ancora una volta nei panni dell'Enigmista Tobin Bell ed insieme a lui nel cast troveremo Laura Vandervoort e Matt Passmore!

