Jennifer Lawrence e Michelle Pfeiffer, la bellezza illumina il red carpet di Venezia (FOTO)

Il Lido di Venezia oggi era più vivo che mai grazie agli attesissimi attori dell'ultimo chiacchieratissimo film di Darren Aronofsky: Madre! Jennifer Lawrence, Javier Bardem e Michelle Pfeiffer hanno accompagnato il regista in tutti gli appuntamenti festivalieri: da una conferenza stampa gremita di giornalisti al photocall sino al red carpet serale.

In tutti gli eventi il cast si è dimostrato professionale e sorridente, forse un po' intimorito dal calore e la curiosità dei tantissimi presenti. Anche in serata, durante il tappeto rosso, la folla era tantissima e li chiamava a gran voce per avere finalmente un autografo o scattare un selfie dopo estenuanti ore di attesa. Sia la Lawrence che Bardem non hanno disatteso le aspettative firmando un gran numero di autografi, stringendo mani e facendo foto con quanti più fan potevano.

