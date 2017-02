Jennifer Garner in Simon vs. the Homo Sapiens Agenda

La bella Jennifer Garner è entrata a far parte del cast del coming of age Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, adattamento targato Fox 2000 dell'omonimo best-seller di Becky Albertalli. A dirigere il film sarà il produttore delle serie DC Comics Greg Berlanti.

Nel cast troviamo Nick Robinson nei panni di Simon Spier, Alexandra Shipp in quelli di Abby Suso, Jorge Lendeborg Jr. sarà Nick Eisner, Katherine Langford Leah Burke e Logan Miller avrà il ruolo di Martin Addison. Jennifer Garner sarà la madre di Simon Spier.

Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, adattato daElizabeth Berger e Isaac Aptaker, racconta la storia di un liceale 16enne gay che ancora non ha rivelato il proprio orientamento sessuale e deve affrontare l'eventualità che questo suo segreto diventi di dominio pubblico quando un'email finisce nelle mani della persona sbagliata.

Le riprese prenderanno il via a marzo nei pressi di Atlanta, Georgia.

