Jeannette: il trailer del musical diretto da Bruno Dumont

Sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio, il film Jeannette: The Childhood of Joan of Arc diretto da Bruno Dumont.

Sul grande schermo si assisterà agli anni in cui la martire era ancora una bambina e, a otto anni, viveva nel villaggio di Domremy durante la Guerra dei cent'anni e alle prese con un dolore insopportabile nell'assistere alla sofferenza degli altri. Jeannette decide quindi di occuparsi della lotta per la salvezza delle anime e della liberazione del regno francese.

Il musical ha come protagonisti Lise Leplat Prudhomme, Jeanne Voisin e Lucile Gauthier e le canzoni sono composte da Igorrr.

Ecco il trailer:

Home News Jeannette: il trailer del musical diretto da...