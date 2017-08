Jared Leto ricorda Chester Bennington ai MTV Video Music Awards

Durante gli MTV Video Music Awards 2017, Jared Leto ha voluto rendere omaggio a Chris Cornell e Chester Bennington. Il vincitore dell'Oscar per Dallas Buyers Club ha ricordato il suo rapporto con i due musicisti, raccontando che il cantante dei Linkin Park ha cantato Hallelujah durante il funerale di Cornell e che i due avevano fatto un tour insieme.

"Chester era un mio amico e osservare la sua vita mi ha insegnato molte cose importanti: lavorare senza sosta, seguire i propri sogni, essere gentili. Quando penso a Chester, vedo il suo viso, che era sempre sorridente. Penso al suo cuore. Penso a sua moglie, alla sua famiglia, alla sua band, che erano davvero i suoi fratelli. Ricordo la sua voce, feroce e delicata. Quella voce vivrà per sempre."

Thanks @JaredLeto for the beautiful words. @ChesterBe was a beautiful soul. #MakeChesterProud #RIPChester pic.twitter.com/fwodK01OzY