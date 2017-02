Jared Leto fa 77: l'esordio alla regia su una sceneggiatura di James Ellroy

Cristiano Ogrisi

Jared Leto debutterà nel ruolo di regista in 77, un crime thriller per la Paramount Pictures. David Matthews (Narcos , Boardwalk Empire - L'impero del crimine) si è occupato della seconda stesura della sceneggiatura, scritta originariamente dall'autore di L.A. Confidential James Ellroy.

Ambientata a Los Angeles nel 1974, la storia segue due poliziotti che collaborano per risolvere il rapimento di Patty Hearst, mentre contemporaneamente indagano sull'omicidio di un loro collega. La verità che si troveranno davanti sarà violenta e corrotta.

Il film sarà prodotto da Dick Wolf, Tony Ganz e lo stesso Leto. Nonostante sarà il suo primo lungometraggio da regista, ha già girato diversi cortometraggi, per lo più documentari. Come attore, ha vinto l'Oscar al Miglior attore non protagonista per Dallas Buyers Club, ha interpretato il Joker in Suicide Squad e a breve lo vedremo in Blade Runner 2049.

