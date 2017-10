James Franco terrorizza i visitatori degli Universal Studios con la maschera di Jack Torrance

Visitare gli Universal Studios nei giorni che precedono Halloween può riservare curiose sorprese. Non si sa mai cosa può sbucare dietro l'angolo durante le Halloween Horror Nights, uno zombie, un mostro... oppure Jack Torrance di Shining. E sotto la maschera del buon Jack si potrebbe celare chiunque, perfino James Franco.

Pur essendo incredibilmente impegnato, James Franco ha trovato il tempo per spaventare i turisti degli Universal Studios nel corso dell'evento annuale delle Halloween Horror Nights insieme alla costar di The Deuce Chris Bauer. Nel video che segue vedete come i due attori si sono calati nei loro ruoli di "spaventatori" con estrema dedizione. Le Halloween Horror Nights sonno in corso presso gli Universal Studios fino al 4 novembre. Se qualcuno si trovasse nei paraggi e avesse voglia di qualche brivido, il divertimento è assicurato.

