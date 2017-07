James Cromwell arrestato durante una protesta al SeaWorld di San Diego

L'attore James Cromwell è stato nuovamente arrestato mentre protestava al SeaWorld di San Diego insieme ai membri dell'associazione PETA. L'obiettivo era di esprimere il proprio dissenso nei confronti del trattamento riservato agli animali durante lo show chiamato Orca Encounter.

L'attore, armato di megafono, ha informato il pubblico delle sofferenze vissute dagli esemplari che si trovano a San Diego e delle morti premature avvenute nell'acquario.

In un comunicato Cromwell ha dichiarato: "Le orche meritano una vita nell'Oceano non una condanna a morte e di nuotare senza fine in cerchio fino a quando muoiono a causa di qualche malattia. Io e i miei amici della PETA vogliamo che SeaWorld trasferisca questi animali intelligenti e meravigliosi in una riserva marina immediatamente".

Home News James Cromwell arrestato durante una protesta al...