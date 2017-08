James Cameron ricorda Bill Paxton: "Come lui non ci sarà più nessuno"

Durante un'intervista con Yahoo il regista James Cameron, impegnato nel promuovere la nuove release di Terminator 2 - il giorno del giudizio in 3D, ha ricordato l'amico e collega Bill Paxton venuto a mancare lo scorso Febbraio in seguito a delle complicazioni di un operazione al cuore.

Cameron commentando l'amore di Paxton per l'arte e le sue capacità d'attore ha dichiarato: "Bill era un'artista consumato. Amava e collezionava arte. Aveva un incredibile rispetto per la cultura e la letteratura. Era davvero unico e come lui non ci sarà più nessuno. Penso al suo gusto per la vita, per l'essere creativi, era sempre impegnato a pensare al prossimo progetto! Inoltre sapeva esattamente come interessare le persone intorno a lui alle cose che faceva o che avrebbe voluto fare. Quando abbiamo lavorato insieme portò moltissime idee sue ma allo stesso tempo interpretò il personaggio esattamente come lo volevo. Non cercava di prendere il mio posto come regista! "

Inoltre il regista di Titanic e Avatar ha ricordato l'ultima volta in cui ha parlato con Paxton: "Siamo diventati amici nel 1981 quando entrambi stavamo lavorando per Roger Corman. L'ultima volta che l'ho sentito è stata la notte prima dell'operazione chirurgica che andò male. Parlai con lui quella notte. Quindi, già, per me è stato un caro amico e un grande artista!"

Paxton aveva 61 anni ed ha debuttato nella metà degli anni '70 con Crazy Mama, ma sarà ricordato soprattutto per le sue apparizioni nei film di James Cameron e per ruoli come quello di Chet Donnelly in La donna esplosiva!

