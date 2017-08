James Bond: un cofanetto dei film al centro di una causa legale

Un giudice federale statunitense ha rifiutato la richiesta di archiviazione presentata dalla MGM e dalla 20th Century Fox in risposta alla proposta di una class action nata dalla protesta contro la vendita di un cofanetto dedicato ai film di James Bond.

La speciale edizione veniva infatti proposta come una collezione completa dei lungometraggi dedicati all'agente 007. Mary L. Johnson, di Pierce County, dopo aver acquistato l'oggetto su Amazon ha però deciso di fare causa ai distributori dei dvd che ha pagato 106.44 dollari ma non comprendevano James Bond 007 - Casino Royale del 1967 e Agente 007 - Mai dire mai del 1983.

Il giudice Ricardo S. Martinez ha concesso di procedere nell'esporre le accuse perché la descrizione del progetto riportava che il box set includeva "tutti" i film di James Bond.

I legali della difesa sostengono invece che ci potessero essere diverse interpretazioni della frase, mentre la causa dichiara che non ci fosse nulla di vago o soggettivo nei termini utilizzati.

Il giudice ha deliberato che una giuria dovrà decidere se il termine poteva trarre in inganno.

