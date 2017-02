Jacob Tremblay, da "Room" al nuovo film di Xavier Dolan

Jacob Tremblay è entrato a far parte del cast di The Death and Life of John F. Donovan, il nuovo film diretto da Xavier Dolan.

Le riprese proseguiranno prossimamente a Praga, nel Regno Unito e a New York.

Nel film reciteranno il premio Oscar Natalie Portman, Nicholas Hoult, Thandie Newton, Kit Harington, Jessica Chastain, Susan Sarandon, Kathy Bates, Michael Gambon, Bella Thorne, Chris Zylka ed Emily Hampshire.

Il lungometraggio sarà ambientato all'inizio del 2000 e avrà come protagonista una giovane star televisiva, John F. Donovan (Harington), che mantiene una corrispondenza con Rupert Turner, un aspirante attore che vive con sua madre nel Regno Unito. Le loro vite subiscono una drammatica svolta quando il loro legame epistolare viene esposto pubblicamente, suscitando le ipotesi più infondate e causando la rovina di Donovan. Dopo dieci anni, durante un'intervista, il giovane attore ricorda il suo rapporto con l'idolo.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Jacob Tremblay, da "Room" al nuovo film di Xavier...