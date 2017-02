Jack Reacher - Punto di non ritorno: in esclusiva una featurette dagli extra del DVD

Patrizio Marino

Il 22 febbraio è uscita in Italia l'edizione home video di Jack Reacher - Punto di non ritorno, in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Nel secondo lungometraggio dedicato al personaggio creato da Lee Child, Jack Reacher (Tom Cruise), quando il Maggiore dell'Esercito Susan Turner (Cobie Smulders) viene accusata di tradimento, scopre di essere l'obiettivo di una gigantesca cospirazione governativa. Con l'aiuto di Turner e di un misterioso nuovo alleato, Reacher rischia tutto per distruggere la potente organizzazione pronta a tutto per proteggere i propri segreti.

Jack Reacher - Punto di non ritorno contiene, nelle edizioni Blu-ray e 4K Ultra HD, oltre 80 minuti di eccitanti contenuti extra, tra cui interviste di approfondimento con il cast, i produttori e in più esplorazioni dettagliate dell'iconico personaggio di Lee Child, della location in Louisiana, delle intense scene d'azione e molto altro. Inclusa in ogni formato di Jack Reacher - Punto di non ritorno, l'esclusiva versione illustrata del racconto breve di Lee Child "Parole Ingannevoli", in edizione limitata. Il film vanta, inoltre, una colonna sonora in Dolby Atmos remixata specificamente per l'ambiente home theater per piazzare e spostare l'audio ovunque nella stanza, anche verso l'alto.

Oggi Movieplayer vi presenta in esclusiva una featurette tratta dagli extra incentrata sul dietro le quinte e il lavoro degli stunt.

CONTENUTI EXTRA IN BLU-RAY:

• Il ritorno di Reacher

• Una famiglia inaspettata • Implacabile: sul set in Louisiana

• Attua la tua vendetta: combattimento letale

• Nessuna pietà: la battaglia sul tetto

• Focus su Reacher: con Tom Cruise e il fotografo David James

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 58 minuti circa

Audio: Inglese - Dolby Atmos; Italiano, descrizione audio Inglese, Francese, Giapponese, Spagnolo, Tedesco - Dolby Digital 5.1 Surround

Video: Formato 2.39:1 Letterbox

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese per non udenti, Danese, Finlandese, Francese, Giapponese, Norvegese, Olandese, Spagnolo, Svedese, Tedesco

Contenuti Speciali: • Il ritorno di Reacher • Una famiglia inaspettata • Implacabile: sul set in Louisiana • Attua la tua vendetta: combattimento letale • Nessuna pietà: la battaglia sul tetto • Focus su Reacher: con Tom Cruise e il fotografo David James

