It: una nuova inquietante foto di Pennywise direttamente dal set!

Una nuova immagine direttamente dal set di It ci mostra un inquietante Pennywise che, probabilmente, sta minacciando qualcuno, all'apparenza un bambino, con uno sguardo che non promette nulla di buono. Lo scatto mostra anche altri ragazzi sullo sfondo, che però non sono presenti nell'angosciante fotogramma, che sembra essere ambientato sottoterra o in un sistema di tunnel.

Il film diretto dal regista Andres Muschietti arriverà nei cinema italiani il 21 settembre e ha tra i suoi protagonisti Finn Wolfhard, Javier Botet e Nicholas Hamilton. Nel ruolo di Pennywise ci sarà questa volta Bill Skarsgård.

It è la storia di sette ragazzi di una città immaginaria del Maine traumatizzati dall'incontro durante l'infanzia con un'entità mostruosa. Diversi anni dopo gli amici ormai cresciuti si ritroveranno, pronti per affrontare la pericolosa minaccia che li tormenta da sempre.

