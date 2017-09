IT: un cosplayer di tre anni terrorizza il web vestito da Pennywise!

La clown-mania o per meglio dire la psicosi dei pagliacci sta emergendo sempre di più in vista dell'uscita dell'attesissimo horror IT, nuovo adattamento dell'omonimo libro di Stephen King conosciuto anche per la mini-serie tv del 1990 con Tim Curry nel ruolo del temibile Pennywise!

Mentre aspettiamo di vedere la minacciosa versione dell'iconico mostro interpretata da Bill Skarsgård nel film di Andres Muschietti, un piccolo bambino cosplayer batte tutti sul tempo e diventa il nuovo fenomeno del web con una serie di foto in cui veste i panni di Pennywise. Ecco gli scatti :

Il simpatico bambino di 3 anni Louie Tilghman, truccato in maniera perfetta dal fratello diciassettenne Eagan, è poi comparso vestito come il Pennywise di Tim Curry e il risultato è altrettanto inquietante:

IT racconta della lotta di un gruppo di ragazzini contro una creatura informe e mostruosa: It. Quando, molti anni dopo, It ricomincia a chiedere il suo tributo di sangue, gli stessi ragazzini ormai adulti abbandonano famiglia e lavoro per tornare a combatterla. Nel cast del film troviamo Bill Skarsgård nei panni di Pennywise, Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis e Nicholas Hamilton.

IT è atteso nelle sale cinematografiche il 19 Ottobre 2017!

