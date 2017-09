It, Tim Curry parla del "deludente finale" della miniserie e del nuovo Pennywise!

Con l'arrivo dell'attesissimo It di Andres Muschietti, anche Tim Curry ha parlato dell'eredità lasciata con la versione televisiva del 1990. La performance dell'attore inglese nei panni di Pennywise è entrata nell'immaginario collettivo come una delle più inquietanti di sempre, riuscendo a terrorizzare diverse generazioni. Ma Curry ha rivelato oggi, in un'intervista a The Guardian, che non è rimasto soddisfatto della parte finale del film:

"Sono rimasto davvero deluso dal finale, quando divento quello strano ragno. Comunque ho letto molti dei libri di Stephen King prima di girare It, è uno scrittore grandioso. Mi piace che preferisca citare Bruce Springsteen invece che William Shakespeare. Sa come parlano e pensano i bambini. Racconta benissimo le ambientazioni. Sa che ognuno ha le sue debolezze ed è vulnerabile verso qualcosa."

L'attore ha anche detto la sua su Bill Skarsgård, il nuovo Pennywise:

"Beh, mi piace molto Skarsgard, penso sia molto intelligente. Sarà interessante vedere quale tipo di clown metterà in scena, perché quella che ho visto non è la banale faccia da pagliaccio. Ho visto il trailer e non ce lo fanno capire benissimo. Non vedo l'ora di vederlo, è davvero bravo."

Anche il regista Tommy Lee Wallace, oltre al resto del cast, ha dichiarato che chiudere con quello strano mostro a forma di ragno ha creato un momento di anticlimax nel racconto, nonostante fosse fedele al romanzo, il risultato visivo è stato a dir poco bizzarro. Con l'arrivo delle prime - ottime - recensioni, l'attesa per il film di Muschietti è altissima: Pennywise sarà contrapposto al Club dei Perdenti composto anche da Bill Denbrough (Jaeden Lieberher) il cui fratellino Georgie è stato rapito da It l'autunno precedente, dall'ipocondriaco Eddie Kaspbrak (Jack Grazer), dal logico e preparato Stan Uris (Wyatt Oleff) e dal paffuto Ben Hanscom (Jeremy Ray Taylor).

