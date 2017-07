It: Tilda Swinton era stata presa in considerazione per la parte di Pennywise!

Il regista di It Andres Muschietti ha rivelato che insieme a sua sorella Barbara, produttrice del film, avevano considerato centinaia di attori per l'iconica parte di Pennywise, il malvagio clown ideato da Stephen King, poi affidata a Bill Skarsgård.

La produttrice ha spiegato: "E' stato un processo fantastico. Abbiamo avuto modo di fare delle audizioni a delle persone che non le fanno più e a un'immensa gamma di talenti: donne, giovani, anziani... abbiamo valutato ogni tipo di attore".

Barbara ha inoltre rivelato che avevano considerato l'opzione di affidare a Tilda Swinton l'iconica parte: "Non era però disponibile. Avevamo un periodo di tempo per le riprese del film e lei non poteva, quindi non ha nemmeno fatto l'audizione ma, ovviamente, avevamo pensato anche a lei".

Il regista ha poi aggiunto. "Speravo di trovare qualcuno che riuscisse a sorprendermi. Ho visto molte persone ma la lista dei potenziali era veramente corta, e Bill è stato subito in cima alle preferenze".

La sorella Barbara ha confermato che Skarsgård ha convinto immediatamente con la sua versione personale di Pennywise, pur essendo molto legato al romanzo e alla versione presente tra le pagine.

Il primo dei due lungometraggi previsti ispirati al romanzo di King racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente.

It arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre 2017. Successivamente seguirà un secondo film in cui si mostrerà il Club dei Perdenti ormai adulto.

