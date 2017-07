It: nel trailer c'è anche il Pennywise di Tim Curry!

Il film It diretto dal regista Andres Muschietti avrà come interprete dell'iconico villain Pennywise il giovane attore Bill Skarsgård.

Nella miniserie tratta dal romanzo di Stephen King era stato invece Tim Curry a recitare nel ruolo della malvagia creatura che tormenta i ragazzini protagonisti.

Nel nuovo trailer, diffuso ieri, c'è però un riferimento alla precedente incarnazione del clown, come dimostra una foto in cui appare il piccolo omaggio.

In case you missed Tim Curry's Pennywise in the new #ITMovie trailer pic.twitter.com/z0S8aJzZhd — Patrick Shanley (@pshanley88) July 27, 2017

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente.

It arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre 2017. Successivamente seguirà un secondo film in cui si mostrerà il Club dei Perdenti ormai adulto.

