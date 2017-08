It: il film non conterrà la scena dell'iniziazione sessuale dei Perdenti

Si avvicina il 19 ottobre, giorno in cui l'atteso It irromperà nelle sale italiane. I lettori del romanzo fiume di Stephen King si sono chiesti per mesi se il film conterrà la scena dipinta dal re del Brivido in cui, per combattere l'orrido Pennywise, il Club dei Perdenti compie un'iniziazione sessuale che coinvolge i ragazzini e Beverly, l'unica femmina del gruppo.

A fare chiarezza riguardo alla scena in questione è il regista Andres Muschietti, il quale conferma che l'orgia, usata nel romanzo per rappresentare la fine dell'infanzia e il passaggio al mondo adulto, non farà parte del film.

"La storia parla di crescita e la scena di sesso nel romanzo ha un valore metaforico, parla della fine dell'infanzia e del passaggio all'età adulta. Non credo che nel film ne avessimo bisogno, per altro sarebbe stato molto complicato permetterci di girare una scena di orgia, ma la storia stessa è un viaggio e gli eventi che accadono lo illustrano con chiarezza. Alla fine questa scena è stata rimpiazzata con quella del giuramento di sangue, dove ognuno dei ragazzini dice arrivederci. Spoiler. La scena del giuramento è presente ed è l'ultima volta che vedremo i Perdenti come gruppo. Non viene detto e loro non lo sanno, ma essere insieme è fondamentale per sconfiggere il mostro. Quando il mostro scomparirà, anche la loro infanzia sarà conclusa e non avranno più bisogno di stare sempre insieme. Sta per cominciare la loro vita adulta, e questo sarà il momento più dolce e amaro del film."

