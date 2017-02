It Follows: un mash-up con Halloween di John Carpenter

Valerio Di G.

Il posto fondamentale occupato dalla filmografia di John Carpenter nel Cinema Horror è innegabile, così come non si può fare a meno di notare quanto la cifra stilistica dell'Autore di Halloween - La Notte delle Streghe e La cosa abbia ispirato le nuove generazioni di cineasti che si cimentano nel cinema di genere. Non solo citazioni o omaggi, ma veri e propri lavori di rilettura ed elaborazione che hanno dato vita ad interessanti esperimenti. Tra i migliori esempi ricordiamo It Follows del 2014 di cui è esplicitamente dichiarata dallo stesso regista David Robert Mitchell l'impostazione Carpenteriana. Con un po' di conoscenza del materiale è tanto facile quanto divertente scovare in It Follows motivi e soluzioni visive che rimandano al film seminale del 1978 Halloween firmato da John Carpenter.

A tal proposito il talentuoso youtuber Alessio Marinacci ci propone un video mash-up che, con abile uso del famoso tema di Halloween, mostra il modo in cui le atmosfere dei due film si mescolano armoniosamente suggelando così la devozione di D.R. Mitchell per il Maestro Carpenter e l'esaltazione della qualità di entrambi i titoli! Ecco il video:

