It di Stephen King: ecco il primo trailer del film, anche in italiano!

Ogni nuova notizia o immagine che vi abbiamo proposto nell'ultimo periodo sul film di prossima uscita It, ha suscitato un senso d'attesa sempre maggiore, ma anche tanta nostalgia. Ebbene, ora è il momento del trailer! Se come noi siete cresciuti con i libri di Stephen King e ricordate con affetto il discusso adattamento televisivo del 1990 che nonostante tutto ci ha permesso di vedere e rivedere su schermo le avventure del Club dei Perdenti di Derry, allora non potrete fare a meno di trattenere un urlo.. di gioia! E' curioso ritrovarci tutti qui, a distanza di anni (chi più, chi meno) di nuovo ad affrontare il temibile Pennywise letteralmente tornato da uno dei migliori incubi che abbiamo avuto il piacere di vivere! Ecco il trailer!

Di seguito anche in versione italiana!

It è la storia di sette ragazzi di una città immaginaria del Maine traumatizzati dall'incontro durante l'infanzia con un'entità mostruosa. Diversi anni dopo gli amici ormai cresciuti si ritroveranno a loro malgrado ancora una volta nella loro città natale, uniti ad affrontare la pericolosa minaccia che li tormenta da sempre!

Il film It è diretto da Andres Muschietti ed interpretato da Finn Wolfhard, Javier Botet e Nicholas Hamilton. Invece nell'iconico ruolo di Pennywise affidato precedentemente (e gloriosamente) a Tim Curry, troviamo questa volta Bill Skarsgård! It arriverà nelle nostre sale il 21 settembre 2017!

