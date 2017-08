It: a Los Angeles si potranno visitare i luoghi di Pennywise

Dal 14 agosto al 10 settembre, a Los Angeles, i fan del film It potranno vivere un'esperienza davvero indimenticabile immergendosi nel mondo creato da Stephen King e portato sul grande schermo dal regista Andres Muschietti.

La Warner Bros ha infatti annunciato che negli spazi della Neibolt House verranno ricreati gli ambienti in cui si aggira la temibile creatura. I gruppi, composti ogni volta da sette persone, verranno guidati da "Georgie" all'interno della casa e attraverseranno tutte le stanze che potranno contare sulle scenografie originali del film e spazi ricreati in ogni minimo dettagli. Il percorso durerà venti minuti e permetterà di incontrare sul proprio cammino sorprese, attori, creature realizzate in animatronic, installazioni video e audio ed effetti luminosi.

La IT Experience viene descritta come assolutamente terrificante e sul sito ufficiale viene ricordato che solo i maggiorenni possono accedere, a patto che non abbiano problemi fisici ed emotivi come ad esempio ansia, patologie cardiache, pressione alta e claustrofobia.

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente.

It arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre 2017. Successivamente seguirà un secondo film in cui si mostrerà il Club dei Perdenti ormai adulto.

