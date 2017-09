IT: 3 domande sull'atteso horror tratto dal romanzo di Stephen King! (video)

Si avvicina sempre di più l'uscita di IT nelle sale Italiane, mentre all'estero da ormai diverse settimane il film di Andres Muschietti tratto dal popolare romanzo di Stephen King continua a ricevere consensi positivi generando entusiasmo e puro terrore. Pubblico e critica sono già d'accordo nel promuovere l'atteso Horror come vero e proprio evento cinematografico di questo 2017.

L'attesa è dunque quasi finita, Pennywise a partire dal 19 Ottobre arriverà finalmente anche in Italia. Nel frattempo ne abbiamo già sentite di tutti i colori e tra le tante conseguenze del successo clamoroso di IT si riscontra anche una nuova ondata di coulrofobia che ha colpito gli Stati Uniti con buona pace di chi il Clown cerca di farlo per professione. Per ingannare l'attesa e mettere ulteriore benzina sul fuoco, noi di Movieplayer.it vi invitiamo al nuovo appuntamento con la nostra rubrica 3 Domande in cui cercheremo di rispondere a tre degli interrogativi più richiesti per capire meglio cosa è questo IT di cui tutti parlano e che ha saputo conquistare il cuore di diverse generazioni di lettori. Ecco il video:

IT racconta della lotta di un gruppo di ragazzini contro una creatura informe e mostruosa: IT. Quando, molti anni dopo, It ricomincia a chiedere il suo tributo di sangue, gli stessi ragazzini ormai adulti abbandonano famiglia e lavoro per tornare a combatterla. Nel cast del film troviamo Bill Skarsgård nei panni di Pennywise, Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis e Nicholas Hamilton.

