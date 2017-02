Into the Water, nuovo romanzo di Paula Hawkins, diventerà un film

Il nuovo romanzo di Paula Hawkins, autrice di La ragazza del treno, diventerà un film prodotto dalla DreamWorks.

Il romanzo si intitolata Into the Water ed è ambientato in una città in cui vengono ritrovate senza vita una madre single e sua figlia, una teenager, i cui cadaveri vengono individuati in un fiume. Le drammatiche scoperte avvengono a distanza di qualche mese. La protagonista sarà una quindicenne che è rimasta senza genitori e si occupa della sorella della madre, una donna spaventata che viene trascinata contro la sua volontà nel luogo da cui era riuscita a fuggire.

Il libro verrà pubblicato negli Stati Uniti il 2 maggio, dalla casa editrice Riverhead Books.

La scrittrice ha dichiarato: "Questa storia bolliva da un po' in pentola. Per me c'è qualcosa di irresistibile nelle storie che ci raccontiamo, del modo in cui le voci e le verità possano essere nascoste in modo consapevole o inconsapevole, del fatto che i ricordi possano essere spazzati via e intere storie vengano sommerse".

I produttori del lungometraggio saranno Marc Platt (La La Land) e Jared LeBoff. L'autrice farà inoltre parte del team di produttori.

