Inner City: Colin Farrell affiancherà Denzel Washington

Un'altra star in arrivo nel cast di Inner City, legal drama scritto e diretto da Dan Gilroy. Colin Farrell sarebbe entrato in trattative per affiancare Denzel Washington nella nuova regia di Gilroy.

Inner City racconta la storia di un avvocato di Los Angeles interpretato da Denzel Washington. Dopo la morte del suo mentore, l'uomo viene avvicinato da uno studio che vuole il suo aiuto. Colin Farrell si calerà nei panni del reclutatore del personaggio di Washington.

Dan Gilroy ha all'attivo la regia di Lo Sciacallo - Nightcrawler, noir interpretato da Jake Gyllenhaal.

Prossimamente Colin Farrell sarà al cinema nella nuova regia di Sofia Coppola, The Beguiled, remake de La notte brava del soldato Jonathan.

