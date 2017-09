Infinity, i film e le serie tv in catalogo a Settembre

Patrizio Marino

Finite le vacanze? Non c'è da preoccuparsi, con Infinity a settembre si riparte con la giusta grinta. Moltissime le proposte da vedere e rivedere su diverse piattaforme, dedicate a tutte le fasce d'età.

Cinema

Sarà disponibile dal 1° settembre l'attesissimo documentario Diana, nostra madre: la sua vita e la sua eredità, che celebra la vita e l'opera della Principessa del Galles, nel ventesimo anno dalla sua tragica morte. Attraverso le riflessioni personali e intime dei suoi due figli, dei suoi amici e della famiglia, molti dei quali non hanno mai parlato prima, il documentario offrirà nuove e rivelative intuizioni alla principessa Diana, figura iconica che ha toccato la vita di milioni di persone.

Dal primo settembre arriva su Infinity anche Mad Max: Fury Road, disponibile in visione 4k, diretto da George Miller, ideatore del genere post-apocalittico e della leggendaria serie di Mad Max, anch'essa in catalogo. Ossessionato dal suo turbolento passato, Mad Max (Tom Hardy) crede che il modo migliore per sopravvivere sia muoversi da solo, ma si ritrova coinvolto con un gruppo in fuga attraverso la Terre Desolata su un blindato da combattimento, guidato dall'imperatrice Furiosa, interpretata dal premio Oscar Charlize Theron.

Il 4 settembre è la volta di Run All Night - Una notte per sopravvivere thriller disponibile in 4k dai toni drammatici, diretto da Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson e Joel Kinnaman. Il killer professionista Jimmy Conlon, amico fedele del boss mafioso Shawn Maguire, vive ossessionato dai crimini commessi in passato e da un ispettore di polizia che da trent'anni instancabilmente gli dà la caccia. Quando suo figlio Mike, che non vede da anni, assistendo ad un omicidio entra nel mirino del boss, nel giro di una notte Jimmy sarà costretto ad una difficile scelta.

Il 24 settembre ritroviamo Charlize Theron in Il cacciatore e la regina di ghiaccio nel ruolo della regina cattiva Ravenna. Molto tempo prima che la lama di Biancaneve la trafiggesse sua sorella Freya (Emily Blunt) era stata vittima di un terribile tradimento e per questo aveva deciso di lasciare il Reame. Possedendo il dono di poter congelare ogni suo nemico, la giovane Regina dei Ghiacci aveva trascorso decenni in un lontano palazzo innevato, formando una legione di letali cacciatori, tra cui Eric (Chris Hemsworth) e la guerriera Sara (Jessica Chastain), per scoprire infine che i suoi due prediletti avevano contravvenuto al suo unico dettame: chiudere per sempre il cuore ai sentimenti...

Deciso cambio d'atmosfera e di genere con San Andreas, disponibile in 4k per il pubblico di Infinity dal 30 settembre. Dwayne Johnson porta sullo schermo la straordinaria forza devastatrice della natura. All'indomani di un imponente terremoto in California, il pilota di un elicottero dei soccorsi decide di intraprendere un rischioso viaggio per tentare di salvare sua figlia. Fanno parte del cast anche Carla Gugino, Alexandra Daddario ed Archie Panjabi, oltre a Hugo Johnstone-Burt ed Art Parkinson.

Première

Lego: DC Gotham break out dall'8 al 14 settembre, vi stupirà con un'avventura animata tutta da vivere: Batgirl e Nightwing decidono di portare Batman a fare un giro tra i propri ricordi per incontrare quelli che sono stati i mentori della sua formazione. In loro assenza, la protezione di Gotham viene affidata alla Justice League. Ma la vacanza dei tre si interromperà bruscamente quando si troveranno ad affrontare Bane e Deathstroke, mentre la Justice League dovrà fronteggiare il Joker alla guida di un team di diversi avversari storici di Batman.

Ancora Batman e un film di animazione: Batman & Harley Quinn (dal 29 settembre al 5 ottobre). Qui l'uomo pipistrello e Nightwing chiedono aiuto e alleanza a Harley Quinn per affrontare Poison Ivy e il folle scienziato Jason Woodrue. A doppiare Batman sarà Kevin Conroy (storico doppiatore del cavaliere oscuro) mentre Melissa Rauch interpreterà Harley Quinn.

In modalità replay, dal 1° al 7 settembre, Collateral Beauty, film diretto da David Frankel che vi catturerà con la toccante storia di Will Smith nei panni di Howard, il manager di un'azienda pubblicitaria che dopo la morte della figlia, non riesce a tornare a vivere.

Su Infinity spazio alla divertente commedia italiana Moglie e marito dal 22 al 28 settembre, interpretata da Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak, diretti da Simone Godano. La pellicola racconta l'esilarante storia di Andrea e Sofia, coppia sposata da dieci anni che in piena crisi pensa al divorzio. Ma a seguito di un esperimento scientifico di Andrea, si ritrovano improvvisamente uno dentro il corpo dell'altra, letteralmente....

Ben Affleck è invece il protagonista di La legge della notte (in modalità replay), avvincente pellicola drammatica che racconta la storia di Joe Coughlin, reduce disilluso dai cruenti campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale ben determinato a ricavarsi un posto all'interno della malavita bostoniana, senza però concedere la sua manovalanza ai due boss che governano la città: l'irlandese (come lui) Albert White e l'italiano Maso Pescatore...

Serie TV

Infinity è anche serie tv. Iniziamo con la gioia dei più piccoli: i primi 13 episodi della terza stagione di Masha e Orso disponibili dal 1° settembre, in cui le avventure della piccola protagonista e del suo amico non smettono mai di divertire.

Ad un pubblico più adulto dal 6 settembre è dedicata l'ottava stagione di The Vampire Diaries che completa l'intero cofanetto: Elena Gilbert, bella adolescente che vive a Mystic Falls, cittadina della provincia americana, ha da poco subito la perdita dei genitori in un incidente stradale. Insieme al fratello Jeremy, va a vivere presso la giovane zia Jenna...

Dal 13 settembre arriva su Infinity The Detour, serie che prende ispirazione dalle esperienze dalla coppia di ideatori Jason Jones e Samantha Bee. Nate e Robin, questi i nomi dei protagonisti, partono per una vacanza in florida con i figli. Il viaggio si rivela però un completo disastro, tra imprevisti e disavventure.

Siete pronti a farvi affascinare dall'attraente e carismatico Lucifer? Dal 20 settembre vivremo l'avventura del Signore dell'Inferno lontano dal su trono e proprietario del Lux, esclusivo nightclub di Los Angeles. Un incontro importante lo porterà a chiedersi se ci sia ancora una speranza nella sua anima.

Il 27 settembre tutti pronti per la seconda stagione di Animal Kingdom, in anteprima esclusiva, dove azione e coinvolgimento sono garantiti: il diciassettenne Joshua J Cody, dopo la morte della madre, va a vivere nel sud della California presso la famiglia degli zii. Una famiglia molto particolare, dallo stile di vita eccessivo, dedita alle attività criminali, guidata dalla matriarca, la nonna Smurf...

