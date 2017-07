Chris Pine e Patty Jenkins lavorano a una nuova serie per TNT

TNT ha rivelato uno dei suoi nuovi progetti e il rinnovo di alcuni dei suoi show.

Tra i progetti più attesi della prossima stagione ci sarà One Day She'll Darken: lo show, di cui è stata ordinata la produzione di sei episodi potrà infatti contare sulla presenza di Chris Pine tra i protagonisti e di Patty Jenkins, che ha già collaborato con l'attore in occasione di Wonder Woman, che sarà la regista del pilot e forse di ulteriori puntate.

La sceneggiatura sarà firmata da Sam Sheridan e la storia raccontata sul piccolo schermo sarà tratta dalla vera storia di Fauna Hodel, abbandonata dalla sua madre teenager nel bagno, destinato alle persone di colore, di un locale. La donna ha quindi cercato di scoprire i segreti del suo passato, facendo emergere un legame con il ginecologo, il dottor George Hodel, coinvolto negli aspetti più oscuri di Hollywood e nell'omicidio di Elizabeth Short, la Dalia Nera.

Pine avrà la parte di Jay Singletary, un ex marine che lavora come reporter e paparazzo caduto in disgrazia proprio a causa delle sue indagini sul medico.

TNT ha inoltre annunciato il rinnovo per una terza stagione di Animal Kingdom, la serie tratta dal film di David Michôd, e la première della seconda stagione di Good Behavior che avverrà il 15 ottobre.

TBS ha invece dato fiducia alla serie Angie Tribeca, con protagonista Rashida Jones, annunciando una quarta stagione che potrà contare sulla presenza nel cast anche dell'attore Bobby Cannavale.

The Last O.G., con protagonista Tracy Morgan, ritornerà infine sugli schermi americani il 24 ottobre.

