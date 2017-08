Indiana Jones e il tempio maledetto: secondo Spielberg è il peggior film della saga?

Steven Spielberg non ha bisogno di presentazioni. Probabilmente è uno dei registi più di successo nella storia del botteghino, ha portato sul grande schermo drammi come Schindler's List, spettacoli di effetti all'avanguardia come Jurassic Park fino a una saga completamente adorata dal pubblico come Indiana Jones. Proprio per questo motivo la regista Susan Lacy ha ricevuto l'incarico di girare un documentario per la HBO dal titolo Spielberg, dove ha potuto interfacciarsi direttamente con il creatore de Lo squalo in oltre 30 ore di intervista. Il documentario andrà in onda il 7 ottobre e analizzerà tutta la carriera di Spielberg, anche attraverso i punti di vista di tanti addetti ai lavori e premi Oscar che hanno collaborato con lui.

Alla domanda "Qual è il peggior film della saga di Indiana Jones?" probabilmente la maggioranza del pubblico risponderebbe Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, il sequel del 2008 che ha diviso a metà detrattori e appassionati. Susan Lacy invece ha affermato che, durante le loro interviste, Spielberg ha dichiarato che il peggior film della saga è Indiana Jones e il tempio maledetto.

La regista non ha specificato i motivi della scelta, ma i fan hanno subito provato a trovare qualche indizio: effettivamente non compaiono mai più nella serie i personaggi di Willie Scott (Kate Capshaw) o di Short Round (Jonathan Ke Quan), né se ne fa qualche riferimento più avanti. In più, ai fini della trama orizzontale della saga, se il film non esistesse non cambierebbe nulla nei capitoli successivi.

