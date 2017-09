Indiana Jones 5: Shia LaBeouf non sarà nel sequel di Steven Spielberg!

Indiana Jones 5 è ancora piuttosto lontano dalle sale cinematografiche, visto che l'uscita prevista è per il 10 luglio 2020, ma lo sceneggiatore David Koepp già ha iniziato a rivelare alcune piccole anticipazioni. Una di queste riguarda un personaggio, presente nell'ultimo film, che non ritornerà nel sequel:

"Sicuramente Harrison Ford interpreterà nuovamente Indiana Jones, questo è sicuro. Mentre il personaggio di Shia LaBeouf non sarà presente nele film. Noi ci stiamo lavorando molto, la data d'inizio la decideranno Steven Spielberg e Ford. Abbiamo una sceneggiatura della quale siamo piuttosto contenti. Il lavoro sarà ancora lungo e tortuoso, Steven ha appena finito di girare The Post... Se tutto va bene, questo potrebbe essere il suo prossimo film."

In Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, Mutt Williams (LaBoeuf) si scopre essere il figlio di Jones e Marion Ravenwood. Alla fine del film, il famoso cappello di Indy finisce ai piedi di Mutt, che fa per metterselo quando gli viene tolto proprio da Harrison Ford, che lo mette sulla sua testa. Sul futuro della saga, Steven Spielberg ha dichiarato:

"L'unica cosa che so è che Harrison Ford non morirà alla fine del film."

Mentre Bob Iger della Disney ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto preoccupare i fan:

"Ora stiamo pensando a un reboot. O un sequel reboot. Lo riporteremo in scena, poi dobbiamo capire come. Non è proprio un reboot... Non lo so. Abbiamo sicuramente Harrison nei panni di Indiana Jones ma poi? Che direzione gli diamo? Abbiamo discusso su questo ma non posso dirvi nulla di più. Non diventerà una saga come Guerre stellari, ma non sarà un ultimo film e poi stop."

