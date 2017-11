In the Fade: il primo trailer del film con Diane Kruger

Magnolia Pictures ha diffuso il primo trailer ufficiale del film In the Fade, diretto daFatih Akin e con protagonista Diane Kruger nel suo esordio in lingua tedesca. L'attrice, con la sua performance, ha conquistato il premio come Migliore Attrice al Festival di Cannes.

La storia ha come protagonista Katja, la cui vita va in mille pezzi dopo che il marito Nuri e suo figlio Rocco vengono uccisi durante lo scoppio di una bomba. La famiglia e gli amici della donna cercano di sostenerla, ma Katja va alla disperata ricerca dei colpevoli dell'attacco e dei motivi che hanno portato al tragico evento. Danilo, un avvocato e miglior amico di Nuri, si occupa del suo caso in tribunale, dove vengono portati due sospettati: una giovane coppia che fa parte di un gruppo neo-nazista. Il processo spinge Katja al limite e l'unica soluzione è trovare giustizia.

La sceneggiatura è stata scritta da Hark Bohm insieme ad Akin e il film arriverà nelle sale americane il 27 dicembre.

