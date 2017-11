Il toro Ferdinand: il trailer internazionale e una nuova clip del film

A Natale arriverà nei cinema italiani il film animato Il toro Ferdinand, ispirato al libro per bambini The Story of Ferdinand scritto da Munro Leaf e Robert Lawson.

Il lungometraggio, prodotto da 20th Century Fox e Blue Sky Studios, racconterà la storia di un toro dal grande cuore che viene scambiato per un animale pericoloso, venendo catturato e allontanato dalla sua casa. Determinato a ritornare dalla sua famiglia, Ferdinand si allea con un gruppo di improbabili amici, vivendo una grande avventura.

La regia è stata curata da Carlos Saldanha e tra i doppiatori nella versione originale ci saranno John Cena, Kate McKinnon, Gina Rodriguez e Anthony Anderson.

Nell'attesa sono stati diffusi un trailer internazionale e una clip inedita:

