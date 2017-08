Dopo il successo de La Bella e la Bestia, la Disney sta continuando con il progetto di rielaborare i suoi grandi classici per trasformarli in versioni live-action per il grande schermo. Il prossimo sarà The Lion King, diretto da Jon Favreau (già autore del live-action Il libro della giungla), che sarà il primo film Disney non animato senza alcuna presenza umana.

L'elemento che ora sta facendo parlare i fan del film del 1993 è quello del casting delle voci. James Earl Jones tornerà nei panni di Mufasa, ma gli altri saranno tutte novità rispetto a Il re leone animato. The Wrap ha riportato che Chiwetel Ejiofor è vicino a interpretare Scar, il malvagio zio di Simba. L'attore inglese, dopo la nomination all'Oscar per 12 anni schiavo, è legato a diversi progetti ma pare che le tempistiche di una performance solo di voce riescano a incastrarsi nel suo programma dei prossimi mesi. Il primo a essere dato per certo per il ruolo di Scar è stato Hugh Jackman, che però ha subito negato qualunque contatto con la Disney.

Al momento, il resto del cast sarà composto da Donald Glover (Simba), Billy Eichner (Timon), Seth Rogen (Pumbaa), John Oliver (Zazu) e probabilmente Beyoncé Knowles (Nala). Il Re Leone uscirà nelle sale il 19 luglio 2019.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il Re Leone: Chiwetel Ejiofor darà la voce a Scar?