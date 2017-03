Il Re Leone: Beyonce potrebbe interpretare Nala nel remake live action

La diva del pop Beyoncé Knowles sarebbe la frontrunner per dar voce a Nala nel remake live action Disney de Il re leone. La cantante non ha ancora accettato il ruolo, ma sarebbe la prima scelta del regista Jon Favreau per la leonessa doppiata, nella versione del 1994, da Moira Kelly e da Sally Dworsky nelle canzoni.

Basato su una sceneggiatura di Jeff Nathanson, Il Re Leone porterà alla vita ambienti e personaggi del cartone grazie alla CGI, proprio come Il libro della giungla. Stavolta però non ci sarà neanche un umano sullo schermo, rendendo difficile il distacco dall'opera originale. Confermati nel cast Donald Glover, che doppierà il protagonista Simba, e James Earl Jones,c he riprenderà il suo ruolo storico di Mufasa, il padre di Simba.

