Il principe cerca moglie: Jonathan Levine regista del sequel!

Il sequel della commedia Il principe cerca moglie sembra sempre più vicino alla sua realizzazione. La sceneggiatura del progetto sarà infatti firmata da Kenya Barris, mentre la regia del film è stata affidata a Jonathan Levine (50 e 50).

La prima versione dello script è invece stata completata da Barry W. Blaustein e David Sheffield, autori dell'originale.

Il progetto è attualmente nelle prime fasi della sua creazione, anche se sembra quasi certo che l'attore Eddie Murphy riprenderà il suo ruolo del principe Akeem. Non è invece stato confermato il ritorno di Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Headley e John Amos.

Il cult degli anni '80 si era concluso con un lieto fine e, per ora, non sono stati rivelati i dettagli della possibile continuazione della storia.

