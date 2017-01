Il nuovo film di Kathryn Bigelow, sugli scontri di Detroit, nei cinema ad agosto

Annapurna Pictures ha annunciato che inizierà la sua attività nel campo della distribuzione e del marketing con il nuovo film diretto da Kathryn Bigelow, in arrivo nei cinema americani il 4 agosto.

Marc Weinstock, il nuovo presidente di Annapurna, ha dichiarato: "Il progetto di Kathryn è un esempio del tipo di film che distribuiremo. Non potrei avere più fiducia rispetto a quella che prova ora nel team che stiamo costruendo per distribuire e promuovere il film in un modo che sia creativo e simbolo di maestria come l'opera realizzata dalla regista".

Il lungometraggio è ambientato durante le rivolte avvenute nel 1967 a Detroit. La sceneggiatura è stata scritta da Mark Boal e l'arrivo nelle sale avverà in occasione del cinquantesimo anniversario degli eventi.

Fanno parte del cast John Boyega, Chris Chalk, Nathan Davis Jr., Kaitlyn Dever, Austin Hébert, Joseph David-Jones, Malcolm David Kelley, John Krasinski, Jacob Latimore, Anthony Mackie, Jason Mitchell, Hannah Murray, Ben O'Toole, Will Poulter, Jack Reynor, Algee Smith, Peyton Alex Smith, Jeremy Strong, Ephraim Sykes, e Leon Thomas III.

