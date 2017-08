Il Joker: nuovo film prodotto da Scorsese e diretto da Todd Phillips sul villain

Warner Bros. Pictures e DC hanno annunciato di essere al lavoro sullo sviluppo di un film dedicato alle origini del Joker, l'iconico personaggio interpretato in passato da attori del calibro di Jack Nicholson, Heath Ledger e Jared Leto.

La sceneggiatura sarà scritta da Todd Phillips, impegnato inoltre come regista, e Scott Silver. Tra i produttori ci sarà anche Martin Scorsese.

Il sito Deadline, nonostante non siano ancora stati confermati i dettagli sulla trama, riporta che si cercherà di realizzare un film ambientato all'inizio degli anni '80, dall'atmosfera ispirata a classici come Taxi Driver, Toro scatenato o Re per una notte.

