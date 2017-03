Il Gladiatore 2: Ridley Scott sta pensando al sequel?

Cristiano Ogrisi

Il peplum, sottogenere cinematografico dei film storici in costume, negli ultimi anni è sparito da Hollywood, sostituito da supereroi, dinosauri, inseguimenti tra macchine e avventure nello spazio. L'ultimo film di spade e sandali è forse Il gladiatore di Ridley Scott, datato 2000, con i suoi maestosi set e combattimenti guidati da Russell Crowe nel ruolo di Massimo Decimo Meridio.

La pellicola, amata da moltissimi spettatori, ha un finale che non lascia spazio a domande, ma apparentemente Scott non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. Durante il South West Film Festival, il regista ha confermato l'idea di un sequel:

"So come riportarlo sullo schermo. Ne sto parlando con gli studios e loro dicono 'Ma è morto!'. Ma c'è un modo per farlo tornare. Non so se succederà, Il Gladiatore è del 2000 e Russell ovviamente è cambiato un po'. Ora è impegnato ma sto provando a farlo tornare."

Non ci sono piani ufficiali per un sequel ma Scott sembra deciso a tentare questa strada e se le reazioni del pubblico saranno positive la Universal potrebbe essere tentata da questa strada. Dopo il successo di Sopravvissuto - The Martian, Scott sembra in un momento d'oro e se anche Alien: Covenant sarà un successo, le possibilità di rivedere Massimo Decimo Meridio sul grande schermo saranno reali.

