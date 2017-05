Ian Somerhalder e Nikki Reed hanno annunciato che diventeranno genitori

Ian Somerhalder e Nikki Reed hanno annunciato sui social media che stanno per diventare genitori.

Le star di The Vampire Diaries e Twilight, che si sono sposati un anno fa, sono in attesa del loro primo figlio.

Ian ha scritto su Instagram: "Ai nostri amici, alla nostra famiglia e al resto del mondo. Nei 38 anni che ho trascorso su questa terra non ho mai sperimentato niente di più potente e meraviglioso rispetto a questo. Non riesco a pensare a niente di più eccitante di questo prossimo capitolo e volevamo che sapeste la notizia prima da noi. Questo è stato il periodo più speciale delle nostre vite e volevamo che rimanesse tra di noi tre il più a lungo possibile, in modo da godere questo periodo insieme e con il nostro piccolo che sta crescendo così in fretta... perché è quello che fanno, crescono in fretta. Grazie per la vostra energia gentile. Con amore, Ian".

Nikki ha invece scritto: "Ciao piccolino. Ti conosco, ma solo perché ti sento. Come è possibile amare già qualcuno così tanto? Tutto quello che so con certezza è che è il sentimento più forte che io abbia mai sentito. Abbiamo condiviso questo corpo per un po' di tempo e abbiamo già vissuto così tante esperienze insieme. Non vediamo l'ora di incontrarti... Con amore, i tuoi genitori".

