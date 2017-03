Hulkbuster: Stan Lee presenta la statua al museo di Madame Tussauds

Valerio Di G.

Il famoso museo delle cere di Madame Tussauds ha inaugurato con la benedizione di Stan Lee una nuova statua dedicata alla Marvel. Si tratta dell'armatura Hulkbuster, indossata da Tony Stark in più occasioni e recentemente apparsa nel kolossal firmato da Joss Whedon, Avengers: Age of Ultron. Il popolare design dell'armatura compare per la prima volta nei fumetti a metà degli anni '90 nell'albo Iron Man #304 con un'estetica che ricorda la figura di un altro colosso Marvel, il Fenomeno. In Age of Ultron, l'Hulkbuster, è un progetto di Stark e Bruce Banner creato appositamente per permettere ad Iron Man di fermare il Golia Verde, come infatti succede in una delle sequenze più spettacolari del film.

La statua va ad aggiungersi alla già ricca collezione Marvel presente nel museo di Madame Tussauds, completando la sezione dedicata al Marvel Super Heroes 4D Experience. Stan Lee a tal proposito ha dichiarato: "Non avrei mai immaginato, in un milione di anni, che l'avrei visto. Penso sia oltre i limiti del fantastico. Poteva essere fatto solo al Madame Tussauds. Sono così felice che sia qui."

