Hilary Swank sarà la star del thriller sci-fi "I Am Mother"

L'attrice Hilary Swank sarà la protagonista del thriller sci-fi I am Mother, le cui riprese sono già iniziate negli spazi degli Adelaide Studios in Australia.

La star reciterà accanto a Clara Rugaard, interprete di una dei membri della prima generazione di esseri umani cresciuti dalla "Madre", un robot gentile ideato per ripopolare la Terra dopo l'estinzione dell'umanità. Il loro legame unico viene però messo a rischio dopo l'arrivo inaspettato di una donna (Swank) che mette in dubbio tutto quello che è stato detto sul mondo esterno.

L'idea alla base del progetto è stata firmata da Grant Sputore, al suo esordio alla regia, e dallo scrittore Michael Lloyd Green.

A occuparsi del design del robot sarà la WETA.

