Henry Cavill, Alexandra Daddario e Ben Kingsley star di Nomis

Henry Cavill ha annunciato che sarà il protagonista maschile di un nuovo film intitolato Nomis, che potrà contare sulla presenza nel cast anche di Alexandra Daddario e Ben Kingsley.

Il lungometraggio è descritto come un thriller psicologico e sarà scritto e diretto da David Raymond.

Le riprese, secondo quanto dichiarato dall'interprete di Superman, inizieranno in inverno, in Canada.

Per ora non sono stati rivelati i dettagli sulla trama ma la produzione, un anno fa, aveva rivelato che era alla ricerca della location perfetta per le riprese: un edificio nel mezzo del nulla che avesse delle caratteristiche simili a una prigione e un aspetto piuttosto antico. Chi si ritrova all'interno della proprietà, secondo quanto dichiarato dalla produzione, deve sentirsi completamente isolato dal resto del mondo, psicologicamente e fisicamente.

